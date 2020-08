Juventus, Bonucci ringrazia Sarri: “Abbiamo condiviso gioie e sofferenze” (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) “Sin dall’inizio c’è stato un rapporto schietto e sincero. Abbiamo condiviso gioie e sofferenze di un anno unico nel suo genere. Grazie e buona fortuna Mister, per tutto”. Con queste parole Leonardo Bonucci ringrazia Maurizio Sarri a poche ore dall’esonero. Senza rancore, il difensore ha apprezzato il comportamento del tecnico toscano. Ora sulla panchina bianconera c’è Andrea Pirlo, tra i dubbi e le perplessità di tifosi e non solo. Sin dall’inizio c’è stato un rapporto schietto e sincero. Abbiamo condiviso gioie e sofferenze di un anno unico nel suo genere. Grazie e buona fortuna Mister, per tutto. pic.twitter.com/1pdKdV7b4v — Leonardo Bonucci (@Bonucci ... Leggi su sportface

