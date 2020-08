Juventus | Bonucci dà il benvenuto a Pirlo | “Ben riarrivato Mister” FOTO

Juventus, Bonucci dà il benvenuto a Pirlo: “Ben ri(arrivato) Mister” (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) “Passano gli anni. Cambiano i ruoli. Di certo, la voglia di vincere non passerà mai. Ben (ri)arrivato Mister”. Con queste parole Leonardo Bonucci dà il suo benvenuto ad Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Il difensore, dopo aver speso parole al miele per Sarri nonostante l’esonero, ha poi dedicato un post all’ex compagno di squadra per la nuova avventura da allenatore, non all’Under 23 come si pensava, bensì alla prima squadra. View this post on Instagram Passano gli anni. Cambiano i ruoli. Di certo, la voglia di vincere non passerà mai. Ben (ri)arrivato Mister. #FinoAllaFine A post shared by Leonardo Bonucci (@Bonuccileo19) on Aug 9, 2020 at 2:40am PDT Leggi su sportface

