Juve, Dybala saluta Sarri: "Grazie di tutto mister" (Di domenica 9 agosto 2020) TORINO - " Grazie mille di tutto mister! ". Comincia così il messaggio pubblicato da Paulo Dybala con una Stories dal suo profilo Instagram per salutare Maurizio Sarri , esonerato ieri dopo l'... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Juve Dybala

Come detto, dunque, sarà una Juventus da 4-3-3, e c'è un ulteriore indizio social che fa capire quale sarà il ruolo del regista davanti alla difesa: vertice basso e due trequartisti in appoggio alla p ...Era il 30 luglio quando la Juventus annunciava Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Una scelta fortemente voluta dal presidente Andrea Ag ...