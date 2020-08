Juve, De Ligt: "Dispiace non aver raggiunto l'obiettivo in Champions League" (Di domenica 9 agosto 2020) TORINO - Matthijs de Ligt affida ai social una riflessione sulla stagione appena conclusa, la prima con la maglia della Juventus : " Di questo strano anno, che ha visto molte persone soffrire, resta ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Juventus, #DeLigt: 'Ora mi opero alla spalla' - sportli26181512 : Juve, De Ligt: 'Dispiace non aver raggiunto l'obiettivo in Champions League': Il difensore dei bianconeri ha commen… - LIL_CRISTO : @Mikefalco @PresMoratti Ma chi ha comprato mezza Juve? Prenderei giusto De Ligt, Dybala e Ronaldo. Ora ripeti tutto… - supercicciolo : @memethegoat @stone_439 Quindi de Ligt bidone perché la Juve ha preso tanti goal. Ok. - arvcticdragons : Tra tutti i bidoni che ha la juve quest'anno scegliere de Ligt è abbastanza assurdo -