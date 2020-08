Juve al lavoro per limitare il costo dell’esonero di Sarri (Di domenica 9 agosto 2020) Risoluzione contratto Sarri Juventus – Dopo la decisione di sollevare Maurizio Sarri dall’incarico di allenatore della prima squadra, ufficializzata nel pomeriggio di sabato 8 agosto, in casa Juventus si sta valutando il modo per minimizzare l’impatto economico dell’esonero del tecnico toscano sui conti del club. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni … L'articolo Juve al lavoro per limitare il costo dell’esonero di Sarri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Risoluzione contratto Sarri Juventus: così il club prova a minimizzare i costi

La Juventus ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Maurizio Sarri, che non sarà il tecnico della formazione bianconera nella prossima stagione. La decisione della società è stata presa ne ...

La Juve in mano a Pirlo sognando Guardiola e Zidane: l'affascinante azzardo di Agnelli

A credere in lui ancora la Juve, che per la sua stagione d’esordio ... i valori e l’ambizione non gli mancano, poi toccherà al lavoro sul campo". Ma l’uscita di scena dalla Champions ...

