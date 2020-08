Jolé – ‘Alpine Green’ – Ascolta la nuova canzone (Di domenica 9 agosto 2020) Il cantautore londinese Jolé ha pubblicato il suo nuovo singolo “Alpine Green”. Attraverso paesaggi sonori rilassantidi chitarre gentili e melodie morbide, Jolé all’anagrafe Joshua Oliver, dà vita a una bellezza senza tempo. ‘Alpine Green‘ il suo nuovo singolo, vive in un regno magico di voci amorevoli e di quel tipo di lirismo pensieroso che ti spezza il cuore mentre irradia un travolgente senso di speranza – “Sei lontano, ma la distanza non ti spezza il cuore, ci dà tempo per conosci il nostro amore.” così canta l’artista. Con queste parole Jolé parla del suo nuovo brano:”Ho scritto questa canzone mentre ero malato a casa. La narrazione riguarda l’esperienza di qualcosa di bello o edificante che vorresti condividere con qualcuno che non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

