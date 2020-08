Jicama per proteggere il cuore e migliorare la digestione (Di domenica 9 agosto 2020) La Jicama, tubero originario del Messico, ha benefici conosciuti fin da tempi immemori. Per rendersene conto, basta pensare che erano noti già nel periodo delle civiltà precolombiane. Povera di calorie, si contraddistingue per la presenza di nutrienti preziosi per la salute. Tra questi, possiamo citare il potassio – cruciale per la regolarità pressoria – ma anche la vitamina C e i folati. Per quanto riguarda le ripercussioni positive concrete, tra le principali è il caso di citare la capacità che la Jicama ha di proteggere il cuore. Per questo beneficio, bisogna dire grazie alla presenza di fibre solubili. Questi nutrienti – come evidenziato da uno studio pubblicato nel 2010 e condotto presso la University of Queensland – sono fondamentali quando si tratta di ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Jicama per Quali sono i benefici per la salute di jicama? Il Punto ntc