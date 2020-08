Jessica Alves, l’ex Ken umano ha rifatto i glutei: com’è oggi (Di domenica 9 agosto 2020) Jessica Alves un tempo era conosciuta come Rodrigo ed era il Ken umano ospitato da Barbara D’Urso nei suoi salotti televisivi: l’ultima sua follia è stata quella di spendere 35mila euro per un aumento del sedere. Jessica Alves, fu Rodrigo, mostra con orgoglio i risultati della sua recente trasformazione da Ken umano a Barbie umana. … L'articolo Jessica Alves, l’ex Ken umano ha rifatto i glutei: com’è oggi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Jessica Alves, che fino a qualche mese fa era conosciuta come Rodrigo Alves ovvero il Ken umano, si è sottoposta all’ennesimo intervento di chirurgia estetica: la gluteoplastica. Attraverso il suo pro ...Jessica Alves, al tempo conosciuto come Rodrigo Alves Ken umano, ha rivelato di aver speso quasi 35mila euro per un aumento del sedere. E Jessica Alves ha mostrato con orgoglio i risultati della sua r ...