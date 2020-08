Italia in lutto, morta Franca Valeri: la grande attrice aveva da poco festeggiato il compleanno (Di domenica 9 agosto 2020) Franca Valeri è morta. L’attrice e volto televisivo si è spenta all’età di 100 anni, era nata il 31 luglio e il 2020 è stato un anno ricco di celebrazioni e momenti importanti per lei. Nata nel 1920 a Milano, di buona famiglia di origine ebraica, negli anni si è fatta conoscere come scrittrice e autrice di libri e commedie, e non più solo come attrice e comica in tv. Dalla “Signorina Snob” alla “Sora Cecioni”, sono tantissimi i ruoli indimenticabili della grande artista. Dopo il tentativo di entrare all’Accademia di arte drammatica di Roma, fallito e nascosto alla famiglia, arrivano i primi personaggi e caricature a teatro, dalle quali emerge la sua vena comica. L’esordio arriva nel 1947 con il ... Leggi su caffeinamagazine

Franca Valeri si è spenta a 100 anni, compiuti pochi giorni fa, il 31 luglio 2020. Franca è stata un’icona femminile italiana, capace di costruire una carriera pressoché sconfinata e di lasciare il ...

Lella Costa: “Franca Valeri un faro e una pietra miliare”

L’attrice ne ha parlato in occasione del debutto il 25 luglio, nella gran cavea del Teatro Greco di Siracusa, di «La vedova Socrate», uno degli ultimi scritti e messi in scena dalla grande attrice e d ...

