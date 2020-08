Io vi troverò: Liam Neeson non credeva nel successo del film (Di domenica 9 agosto 2020) Liam Neeson è tornato a parlare del successo ottenuto dal film Io vi troverò in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly: 'Pensavo sarebbe uscito direttamente in home video'. A distanza di dodici anni dall'uscita di Io vi troverò, l'attore Liam Neeson torna a parlare della pellicola di produzione francese e delle sue aspettative riguardanti l'accoglienza che pubblico e critica le avrebbero riservato. Impegnato nella promozione di Made in Italy, film uscito questa settimana negli Stati Uniti e a cui fanno da sfondo le verdeggianti colline toscane, il candidato all'Oscar ha richiamato alla mente una sua precedente esperienza professionale nel vecchio continente. Nel 2012, Liam Neeson ricoprì il ruolo da ... Leggi su movieplayer

