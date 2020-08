Interrotto bruscamente il concerto di Tosca a Napoli, il suo commento: “Nessuna spina staccata potrà mai fermarmi” (Di domenica 9 agosto 2020) Interrotto in modo brusco il concerto di Tosca a Napoli giovedì 6 agosto. L'artista stava cantando per il suo pubblico in Piazzale San Martino a Napoli quando è stata costretta ad interrompersi: le hanno staccato la corrente. Il concerto di Tosca sarebbe dovuto terminare entro la mezzanotte ma il maltempo ha causato un ritardo della scaletta. L'artista ad esibirsi prima di lei è stato Cesare Basile, che ha lasciato il palco intorno alle ore 23.00. Dopo 20 minuti di pausa, per consentire l'allestimento del palco per Tosca, l'artista ha potuto salutare i suoi fan ed iniziare il live. 20 minuti dopo la mezzanotte è stata invitata a lasciare il palco da un funzionario di pubblica sicurezza, che aveva ricevuto ... Leggi su optimagazine

ArdesiaNadia : La struttura del racconto è davvero magistrale! Il mondo di fuori (quel latrato di cane bruscamente interrotto) e... - TUTTOJUVE_COM : Cabrini: 'Progetto Juve interrotto bruscamente. La società poteva avere pazienza? Non fa parte del dna bianconero.… - CalciodaDietro : L'avvento di #Sarri doveva portare un nuovo gradino nella crescita della #Juventus. Non solo efficacia, ma anche se… - Diegociorra : RT @RepubblicaTv: Napoli, Tosca concerto interrotto, e lei canta senza elettricità: Napoli. Bloccato il concerto di Tosca ieri sera (gioved… - frankietheone1 : RT @RepubblicaTv: Napoli, Tosca concerto interrotto, e lei canta senza elettricità: Napoli. Bloccato il concerto di Tosca ieri sera (gioved… -

Ultime Notizie dalla rete : Interrotto bruscamente Ex Juve, Cabrini: 'Sarri? Progetto interrotto bruscamente. Problema Ronaldo? Non esiste' ilBianconero Cabrini: "Progetto Juve interrotto bruscamente. La società poteva avere pazienza? Non fa parte del dna bianconero. Non esiste un problema Ronaldo"

Poco prima della notizia della pronozione di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, Antonio Cabrini, bandiera della Juventus ha parlato a Radio Sportiva dei temi bianconeri: "È un progetto che s'inte ...

Bruno Giordano ci riprova e si candida vicesindaco di Aosta assieme alla Lega

AOSTA. Da sempre avrebbe voluto completare l’esperienza da sindaco, interrotta bruscamente quando l’Union Valdôtaine scelse, cinque anni fa, la discontinuità alla guida del municipio di Aosta, puntand ...

Poco prima della notizia della pronozione di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, Antonio Cabrini, bandiera della Juventus ha parlato a Radio Sportiva dei temi bianconeri: "È un progetto che s'inte ...AOSTA. Da sempre avrebbe voluto completare l’esperienza da sindaco, interrotta bruscamente quando l’Union Valdôtaine scelse, cinque anni fa, la discontinuità alla guida del municipio di Aosta, puntand ...