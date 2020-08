Inter-Leverkusen (Europa League, 10 agosto ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 9 agosto 2020) Lukaku e Eriksen, due degli uomini più rappresentativi degli sforzi fatti sul mercato nelle scorse sessioni estive e invernali, hanno portato l’Inter ai quarti di finale e la vittoria contro il Getafe ha confermato le buone impressioni già mostrate nelle ultime gare di campionato. Anche le polemiche di Conte sembrano al momento dimenticate e servirà … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Quale futuro per Christian Eriksen? Se lo chiedono ormai in tanti dopo le numerose partite giocate da subentrante. Il quesito, che da tempo incuriosisce la maggior parte degli addetti ai lavori, vede ...

Europa League, il Bayer Leverkusen fa paura all’Inter. Havertz un gioiello che vale già 100 milioni

L’Inter non vince un trofeo dal 2011, il digiuno del Bayer Leverkusen dura da molto più tempo. L’ultima coppa in bacheca dei tedeschi risale al 12 giugno del 1993 quando vinsero la Coppa di Germania.

