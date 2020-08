Inter-Bayer Leverkusen in tv domani: orario, canale e diretta streaming Europa League (Di domenica 9 agosto 2020) L’Inter affronta il Bayer Leverkusen ai quarti di finale di Europa League. Gli uomini di Antonio Conte vogliono continuare a sognare in grande: il calcio d’inizio per la sfida secca che vale un posto in semifinale è in programma alle ore 21:00 di domani, lunedì 10 agosto. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Contesa che sarà trasmessa in diretta anche su Tv8 in chiaro. diretta streaming affidata alla piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface

