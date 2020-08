Inter-Bayer Leverkusen, Europa League: le parole di Handanovic (Di domenica 9 agosto 2020) "Cos'è cambiato nelle ultime gare in cui l'Inter non ha subito gol? È cambiato che ogni partita dove non prendi gol aumentano autostima e confidenza, ti carichi e ti senti più forte. Abbiamo cambiato ... Leggi su gazzetta

Inter : ???? | BAYER LEVERKUSEN Volete sapere ?? cose sul nostro prossimo avversario in @EuropaLeague? Scopritele qui ??… - SkySport : Champions & Europa League, la guida tv su Sky ? Apre l'Inter lunedì contro il Bayer Leverkusen Mercoledì tocca all'… - SkySport : Inter-Bayer, tutto quello che c'è da sapere ? #InterBayer Lunedì 10 agosto Alle 21:00 Su Sky Sport Uno ? #SkyUEL… - ilbadaa : RT @Smg_1908: Qualcuno ha detto Inter-Bayer Leverkusen? - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Bosz: 'Il #Bayer ha i mezzi per battere l'#Inter'. Il tecnico dei tedeschi alla vigilia del match di #EuropaLeague: 'S… -