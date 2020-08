Inter-Bayer Leverkusen, Conte alla vigilia: “” (Di domenica 9 agosto 2020) Antonio Conte alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen Domani l’Inter si giocherà il passaggio alla semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen alla “Düsseldorf Arena”. L’allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte, ha presentato così la sfida con i tedeschi. Ecco le sue parole. Cosa cambia per voi dal Getafe al Bayer Leverkusen? “Ogni squadra ha le sue caratteristiche, quando abbiamo parlato del Getafe abbiamo detto che è una squadra molto temperamentale e quindi dovevamo essere bravi ad usare le stesse armi e siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo e a scendere in un ... Leggi su intermagazine

