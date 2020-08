Inter-Bayer Leverkusen, Bosz alla viglia: “Parlo solo della mia squadra, ma avversari di alto livello” (Di domenica 9 agosto 2020) Peter Bosz alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen Giornata di vigilia per il Bayer Leverkusen di Peter Bosz, che domani sera sfiderà l’Inter alla ‘Dusseldorf Arena’ nel match in gara secca e valido per i quarti di finale dell’Europa League. L’allenatore dei biancorossi ha presentato così la sfida con i nerazzurri. “Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l’Inter ha una squadra fortissima, ma noi non temiamo nessuno; abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza fare errori, troppi errori si pagano”. Quali sono i punti forti della ... Leggi su intermagazine

