Instagram censura la foto di una modella nera: che polemica! (Di domenica 9 agosto 2020) Instagram ha censurato una foto pubblicata della modella nera sovrappeso Nicholas-Williams: polemica contro il social network Instagram ha eliminato la foto della modella nera e sovrappeso Nicholas-Williams. La 28enne statunitense aveva posato per uno scatto di nudo per la fotografa Alexandra Cameron. La foto censurata, ritrae Nyome Nicholas-Williams con le braccia avvolte intorno al seno. Poco è bastato al bias algoritmico (definito un bug dal Ceo Instagram Adam Mosseri) per eliminare la foto della ragazza. Forse non in linea con i canoni stereotipati di bellezza. Quel che è certo, è che su Instagram girano ogni ... Leggi su bloglive

repubblica : Instagram 'censura' la foto di una modella nera. La rimozione scatena la protesta [aggiornamento delle 10:39] - RosalbaSegatori : RT @repubblica: Instagram 'censura' la foto di una modella nera. La rimozione scatena la protesta [aggiornamento delle 10:39] - Sea_wolf3 : @repubblica Il razzismo purtroppo continua a dilagare e questa vergognosa censura ai danni di una donna di colore n… - NassisiAnna : Instagram 'censura' una bellissima foto artistica di una modella nera e non in linea con i canoni di modelle anores… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Instagram 'censura' la foto di una modella nera. La rimozione scatena la protesta -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram censura Instagram censura Madonna, false informazioni Covid Agenzia ANSA Instagram "censura" la foto di una modella nera. La rimozione scatena la protesta

LONDRA - "Perché il mio corpo viene sempre censurato? Sono sempre donne nere con corpi oversize ad essere rimosse. Sono stanca. Voglio condividere la mia arte e normalizzare tutti i tipi di corpo e co ...

Biagi I cento anni di un giornalista di razza Dall’Appennino alla scoperta del mondo

di Cesare Sughi Si può essere scomodi anche senza schiamazzi e proclami roboanti. Lo si può essere sotto le apparenze di un profilo contenuto, ironico, purché in esso abiti la tempra della fermezza, d ...

LONDRA - "Perché il mio corpo viene sempre censurato? Sono sempre donne nere con corpi oversize ad essere rimosse. Sono stanca. Voglio condividere la mia arte e normalizzare tutti i tipi di corpo e co ...di Cesare Sughi Si può essere scomodi anche senza schiamazzi e proclami roboanti. Lo si può essere sotto le apparenze di un profilo contenuto, ironico, purché in esso abiti la tempra della fermezza, d ...