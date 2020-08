Instagram cancella foto di modella curvy di colore. È protesta social: "Sono stata silenziata" (Di domenica 9 agosto 2020) “Perché il mio corpo viene sempre censurato?”. Questo lo sfogo della 28enne modella ‘curvy’ inglese Nyome Nicholas-Williams, dopo che un suo recente scatto È stato rimosso da Instagram. La foto, realizzata dal fotografo Alexandra Cameron, mostra Nyome seduta con le braccia attorno al seno. Dopo la pubblicazione, entusiaste le reazioni dei follower, poi la rimozione da parte del social network con l’avviso che il profilo Instagram di Nyome rischiava di essere chiuso.“Milioni di foto di donne bianche e molto magre si posSono trovare ogni giorno su Instagram”, ha reagito la modella, scrive il Guardian “ma una donna nera e ... Leggi su huffingtonpost

