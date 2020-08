Inps: Sibilia, 'non solo deputati con bonus, anche amministratori locali' (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Appurato che tra i 5 parlamentari furbetti che hanno chiesto il bonus emergenza covid di 600 euro riservato alle partite iva ci sono 3 leghisti, uno del Movimento e uno di Italia viva, alcuni giornali riportano altri 2000 tra assessori regionali, consiglieri, sindaci e governatori. Sarebbe sconcertante che nessuno di questi venga allo scoperto e restituisca di sua spontanea volontà quanto ottenuto. È indecente". Lo scrive su Facebook Carlo Sibilia, deputato M5S e sottosegretario all'Interno. "Fatta eccezione per i consiglieri comunali delle piccole città, tutti gli altri -aggiunge- percepiscono stipendi da 5000 euro al mese a salire. Secondo me è il caso che si dimettano dalle cariche che ricoprono. C'è un limite a tutto! Qualcuno dirà 'ma non hanno infranto la legge'. Vero! Ma esiste ... Leggi su liberoquotidiano

bassairpinia : Inps, SIBILIA (M5S): 'Indecente. I responsabili vengano allo scoperto e restituiscano quanto indebitamente percepit… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps Sibilia Inps, SIBILIA (M5S): "Indecente. I responsabili vengano allo scoperto" AvellinoToday