Inps: Morra, 'triste per chi ha preso bonus ignorando vera sofferenza' (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Leggo che ci sono anche duemila percettori del bonus tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci. Oltre che un noto conduttore Tv. Posto che le indennità dei consiglieri comunali non sono affatto paragonabili a quelle dei parlamentari, e lo stesso vale per i sindaci dei tanti piccoli comuni che affollano l'Italia, e dunque non si deve fare di tutta l'erba un fascio, mi vergogno io per questi soggetti che non hanno ritenuto di non aver diritto ad una misura che valeva per chi stava soffrendo". Lo afferma Nicola Morra, senatore M5S e presidente della commissione parlamentare Antimafia. "Non so se sapremo chi siano stati questi campioni, né francamente mi interessa. Ma la delusione, la tristezza, credetemi, sono forti. Se vogliamo salvarci come Paese -conclude- ... Leggi su iltempo

Francesco_Morra : @DevisZanaga io sono partita iva e quei 600 euro assieme agli altri bonus li ho utilizzati integralmente per pagare f24 di iva e inps - Francesco_Morra : @DevisZanaga ci abbiamo pagato in minima parte gli f24 di tasse e inps gestione separata -

Roma, 1 ago. (askanews) - I "furbetti" del Reddito di cittadinanza "costano allo Stato circa 4,5 milioni di euro, i furbetti della Cig costano 2,7 miliardi, 600 volte in più circa". Lo scrive su Faceb ...

