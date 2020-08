Inps: Fratoianni, ‘limiti reddito e patrimonio per erogazione bonus’ (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – ‘Il comportamento dei 5 parlamentari che hanno approfittato del bonus per le partite Iva è indecente, ed incompatibile con il ruolo che dovrebbero svolgere nell’interesse della collettività. Mi auguro che nelle prossime ore presentino le dimissioni. Si pone però un problema più generale che riguarda le migliaia di persone col portafoglio gonfio che hanno approfittato del sostegno che il governo ha messo in campo”. Lo afferma il portavoce di Sinistra italiana e deputato Leu Nicola Fratoianni. ‘Quando abbiamo posto il problema nei mesi scorsi, siamo rimasti inascoltati. è ora -aggiunge- di mettere limiti di reddito e patrimonio agli aiuti erogati. Altrimenti continueranno i casi di diseguaglianza, che gli italiani non possono ... Leggi su calcioweb.eu

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “Il comportamento dei 5 parlamentari che hanno approfittato del bonus per le partite Iva è indecente, ed incompatibile con il ruolo che dovrebbero svolgere nell'interesse de ...

