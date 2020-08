Inps: D'Uva, 'questione morale che non può passare inosservata' (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "In questa vicenda una cosa è certa: chi ne è coinvolto ha l'obbligo di chiarire di fronte al Paese e di porre rimedio. Se non giuridica, c'è una questione morale che non può passare inosservata. Lo dobbiamo a tutti i cittadini, davanti ai quali i rappresentanti delle Istituzioni devono assumersi precise responsabilità. E ciò vale a prescindere dal colore politico". Lo scrive su Facebook Francesco D'Uva, deputato M5S questore della Camera, a proposito della vicenda dei bonus percepiti dai deputati. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Inps: D'Uva, 'questione morale che non può passare inosservata'... -

Ultime Notizie dalla rete : Inps Uva Inps: D'Uva, 'questione morale che non può passare inosservata' LiberoQuotidiano.it Inps: D'Uva, 'questione morale che non può passare inosservata'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "In questa vicenda una cosa è certa: chi ne è coinvolto ha l'obbligo di chiarire di fronte al Paese e di porre rimedio. Se non giuridica, c'è una questione morale che non pu ...

Fase 3, Coldiretti: Sos vendemmia con le frontiere bloccate -3-

Roma, 5 ago. (askanews) - Con l'abrogazione della disciplina del voucher il sistema agricolo - continua la Coldiretti - è stato doppiamente penalizzato in quanto, se da una parte non si riscontravano ...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "In questa vicenda una cosa è certa: chi ne è coinvolto ha l'obbligo di chiarire di fronte al Paese e di porre rimedio. Se non giuridica, c'è una questione morale che non pu ...Roma, 5 ago. (askanews) - Con l'abrogazione della disciplina del voucher il sistema agricolo - continua la Coldiretti - è stato doppiamente penalizzato in quanto, se da una parte non si riscontravano ...