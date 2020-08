Inps: Cangini, ‘ignobile chiedere bonus ma no strumentalizzare per referendum’ (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Nell’attesa che la ghigliottina finisca d’essere montata in piazza Montecitorio, facciamo una cosa diversa: proviamo a ragionare. Chi è più colpevole, i cinque deputati che nel rispetto della legge hanno chiesto e ottenuto il bonus stanziato dal governo per le partite Iva in difficoltà o il governo che ha dato questa possibilità a tutti distribuendo soldi che non ha?” Lo sottolinea Andrea Cangini, senatore di Forza Italia e promotore del comitato per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari.“I cinque deputati -aggiunge- hanno compiuto un atto ignobile, ma individuale. Colpa politica e sperpero di risorse pubbliche sono in capo al governo. Vedo che invece di chiedere scusa, Di Maio e l’Inps a guida ... Leggi su calcioweb.eu

