Inps: Bottici, 'mi vergogno per deputati che hanno preso bonus' (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "La notizia che cinque parlamentari della Camera dei deputati abbiamo richiesto il bonus di 600 euro, quello per i professionisti in crisi durante il Covid, è una di quelle cose che non vorremmo mai sentire. Eppure è accaduto. Mi chiedo come possa venire in mente di chiedere una indennità, pur continuando a percepire lo stipendio da parlamentare". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Laura Bottici, questore del Senato. "Mi vergogno profondamente -aggiunge- per questi 'onorevoli' signori, e mi auguro che abbiano il coraggio di palesarsi, chiedere scusa a tutti gli italiani, e poi un attimo dopo dimettersi se gli è rimasto un briciolo di dignità". Leggi su iltempo

TV7Benevento : Inps: Bottici, 'mi vergogno per deputati che hanno preso bonus'... -

Ultime Notizie dalla rete : Inps Bottici Inps: Bottici, 'mi vergogno per deputati che hanno preso bonus' Il Tempo Inps: Bottici, 'mi vergogno per deputati che hanno preso bonus'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "La notizia che cinque parlamentari della Camera dei deputati abbiamo richiesto il bonus di 600 euro, quello per i professionisti in crisi durante il Covid, è una di quelle ...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "La notizia che cinque parlamentari della Camera dei deputati abbiamo richiesto il bonus di 600 euro, quello per i professionisti in crisi durante il Covid, è una di quelle ...