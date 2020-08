Inondazioni in Bangladesh provocano 184 morti, annegati o morsi dai serpenti (Di domenica 9 agosto 2020) Si aggrava il bilancio delle vittime delle Inondazioni in Bangladesh: i morti sono 184, 10 in più rispetto a ieri. Inoltre, altre 33mila persone sono state infettate da malattie che si trasmettono attraverso l’acqua. Sul totale delle vittime, 155 sono annegate, 16 sono decedute in seguito a morsi di serpente e 13 a causa dei fulmini. Il ministero della Salute ha reso noto che altre 11.375 persone soffrono di disturbi legati allo stomaco, scrive l’agenzia Anadolu. Gli esperti temono che almeno cinque milioni di persone soffriranno la crisi alimentare.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

rohingya_update : RT @moas_it: In #Bangladesh i #rifugiati #Rohingya e la popolazione locale, oltre al #Covid19, devono affrontare l’emergenza dei #monsoni e… - ReginaCatrambon : RT @moas_it: In #Bangladesh i #rifugiati #Rohingya e la popolazione locale, oltre al #Covid19, devono affrontare l’emergenza dei #monsoni e… - moas_it : In #Bangladesh i #rifugiati #Rohingya e la popolazione locale, oltre al #Covid19, devono affrontare l’emergenza dei… - robadigioppo : In Bangladesh piogge monsoniche senza precedenti e le più persistenti inondazioni degli ultimi vent'anni - Greenrep… - Greenreport_it : In Bangladesh piogge monsoniche senza precedenti e le più persistenti inondazioni degli ultimi vent'anni -… -

Ultime Notizie dalla rete : Inondazioni Bangladesh Un quarto del Bangladesh sommerso a causa di piogge e alluvioni Notizie scientifiche.it Bangladesh, sale a 184 bilancio morti per inondazioni

Roma, 9 ago. (askanews) - Si aggrava il bilancio delle vittime delle inondazioni in Bangladesh: i morti sono 184, 10 in più rispetto a ieri. Inoltre, altre 33mila persone sono state infettate da malat ...

Bangladesh, 2 milioni di bambini colpiti da piogge monsoniche

Roma, 5 ago. (askanews) - "Siamo solo a metà stagione e questo monsone è già stato devastante finora. Le piogge incessanti hanno portato a inondazioni diffuse in tutto il paese che hanno colpito circa ...

Roma, 9 ago. (askanews) - Si aggrava il bilancio delle vittime delle inondazioni in Bangladesh: i morti sono 184, 10 in più rispetto a ieri. Inoltre, altre 33mila persone sono state infettate da malat ...Roma, 5 ago. (askanews) - "Siamo solo a metà stagione e questo monsone è già stato devastante finora. Le piogge incessanti hanno portato a inondazioni diffuse in tutto il paese che hanno colpito circa ...