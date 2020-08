Informazioni riservate, "Conte è agli sgoccioli". Sallusti sgancia la bomba: stiamo per liberarcene (Di domenica 9 agosto 2020) Non ci sono grossi dubbi per Alessandro Sallusti: "Giuseppe Conte è agli sgoccioli". Lo scrive in un editoriale su Il Giornale di domenica 9 agosto, in cui il direttore si spende in una sorta di parallelismo con Matteo Salvini, a un anno esatto dal Papeete e dall'apertura della crisi di governo. Sallusti spiega che "Salvini a mio avviso non ha quindi sbagliato la mossa agostana del Papeete, semmai qualche sbaglio lo ha fatto da allora ad oggi". Ma si diceva, Conte agli sgoccioli. Aggiunge il direttore: "Il Papeete mise giustamente fine al disastroso governo Conte uno. Nessun rimpianto, anzi un grazie. Per il Conte 2 i lavori sono a buon punto". Secondo il ... Leggi su liberoquotidiano

