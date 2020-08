Indiana Jones: Kanye West vuole trasformare la porta di casa nella trappola del film (Di domenica 9 agosto 2020) Kanye West ha annunciato di volere trasformare la sua porta di casa in una trappola con il masso come quella di Indiana Jones: I predatori dell'Arca Perduta. Continuano le controverse dichiarazioni di Kanye West, che sabato sera ha twittato di voler trasformare la porta principale di casa sua in una trappola come quella vista in Indiana Jones: I Predatori dell'Arca Perduta. Ricordate l'iconica scena in cui Indy è bloccato in un passaggio sotterraneo e deve correre prima che un enorme masso lo schiacci? Esattamente quella. L'artista hip hop, da sempre grande fan della saga dell'archeologo interpretato da Harrison ... Leggi su movieplayer

