Incendio nei pressi del “Buonvento”: evacuati negozi e parcheggio (Video & Foto) (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Incendio di grandi dimensioni questo pomeriggio in città, nei pressi del Centro Commerciale “Buonvento”, il forte vento ha facilitato il propagarsi delle fiamme che ha impegnato i numerosi Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere il rogo. evacuati i negozi di “Dechatlon“, “ArcaPlanet“, “Scarpe e Scarpe” e parte del parcheggio che potevano essere toccati dall’Incendio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale. Non solo in città, pomeriggio di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco, visto che si sono registrati altri incendi in provincia, per la precisione a Torrecuso e Arpaia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

