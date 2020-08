«Impennata di fughe al sud tra il 7 e il 9 marzo»: ecco perché il governo impose il lockdown nazionale (Di domenica 9 agosto 2020) Da una parte l’opposizione che accusa il premier Giuseppe Conte di aver «sequestrato mezza Italia», dall’altra gli esponenti del governo – come il ministro Roberto Speranza e il viceministro Pierpaolo Sileri – che difendono la scelta dell’esecutivo di imporre il lockdown nei primi mesi dell’emergenza Coronavirus. Al centro del dibattito la desecretazione dei documenti del Comitato tecnico scientifico. Fabio Ciciliano, dirigente della Protezione civile e membro del Comitato tecnico scientifico, prova a spiegare le indicazioni del Cts e le conseguenti decisioni dell’esecutivo. «Noi siamo tecnici, il decisore politico ha il quadro completo e prende la strada che ritiene più opportuna», dice in un’intervista al Corriere della Sera. Per gli scienziati andava istituita una ... Leggi su open.online

