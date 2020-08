Il virologo Crisanti: «Il governo ha sbagliato sul lockdown generale. Bisognava chiudere solo la Lombardia» (Di domenica 9 agosto 2020) Mentre Giuseppe Conte è sempre più bersagliato dall’opposizione per la scelta di istituire il lockdown generale e non isolare singole zone rosse – come suggerito dal Comitato tecnico scientifico – anche il virologo Andrea Crisanti commenta la decisione e condanna la scelta dell’esecutivo. «Mi dispiace, ma il governo ha commesso un errore chiudendo tutta l’Italia», dice in un’intervista al Messaggero. Il capo della task force del Veneto afferma di aver suggerito già il 27 febbraio scorso di chiudere la Lombardia e mettere in sicurezza il resto del Paese. «”Mettere in sicurezza” significava individuare i singoli focolai e circostriverli, fare test a tappeto», non ... Leggi su open.online

