Il tizio che se ne va in ferie dal Veneto all’Abruzzo da contagiato (Di domenica 9 agosto 2020) Il Gazzettino racconta oggi la storia di un operatore sanitario dell’Antica scuola dei battuti di Mestre, casa di riposo dove è scoppiato un focolaio di Coronavirus, che se ne è andato in ferie in attesa dell’esito del tampone e adesso rischia il licenziamento: Arrivato a Teramo, in Abruzzo, dove avrebbe dovuto passare le ferie, ha fatto un veloce passaggio in ospedale. Ma il tampone a cui è stato sottoposto per scovare tracce di coronavirus ha acceso il semaforo rosso alla sua voglia di relax: positivo al Covid-19, l’esito restituito dal laboratorio di analisi. Una storia come tante, si direbbe. Se non fosse che il protagonista, residente a Mestre, di professione è un operatore sanitario, lavora all’Antica scuola dei Battuti di Mestre (al ... Leggi su nextquotidiano

