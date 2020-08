Il solito esilarante Gattuso su Pirlo alla Juve: "Adesso sono ca**i suoi..." (Di domenica 9 agosto 2020) "Pirlo? Adesso sono ca**i suoi". Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha riservato un pensiero all'amico Andrea Pirlo, che da ieri è il nuovo allenatore della Juventus. Leggi su tuttonapoli

"Pirlo? Adesso sono ca**i suoi". Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha riservato un pensiero all'amico Andrea Pirlo, che da ieri è il nuovo allenatore della Juventus. Come sempre, Ringhio non è bana ...