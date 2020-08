Il sindaco di Lampedusa Totò Martello: «Quella dei migranti che mangiano i cani è una fake news» (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo il gran rumore successivo all’articolo di Libero – anticipato già nella serata di giovedì da Pietro Senaldi nella trasmissione In Onda – legato ai migranti che avrebbero mangiato i quattro cani di proprietà di una donna a Lampedusa e dopo le altre ricerche che anche noi di Giornalettismo abbiamo fatto sull’argomento, arriva anche la dichiarazione del sindaco Lampedusa e Linosa Totò Martello, che ha parlato apertamente di fake news. LEGGI ANCHE > Come ha fatto Libero a fare il titolo sui ‘migranti che hanno mangiato 4 cani’ a Lampedusa sindaco Lampedusa: «I migranti che ... Leggi su giornalettismo

Davide : La balla totoliana quotidiana è già stata smentita dal sindaco di Lampedusa, ma chissà se a Libero hanno mai sentit… - fattoquotidiano : Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo: “La nave quarantena non ri… - LegaSalvini : Migranti, a Lampedusa sbarcano in 250. Sindaco a Conte: «L'hotspot sta scoppiando». - giornalettismo : Dopo le verifiche fatte da Giornalettismo, che ha contattato l'associazione che, in un progetto della @LAVonlus, si… - Ros36292999 : RT @nelloscavo: E il sindaco di Lampedusa smentisce lo 'scoop' sui migranti che mangiano i cani.... -

