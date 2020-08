Il sindaco di Lampedusa e la fake news sugli immigrati che mangiano i cani (Di domenica 9 agosto 2020) Ieri il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello su Facebook ha definito fake news la storia dei migranti che mangiano i cani pubblicata da Libero in due pregevoli puntate che abbiamo commentato nei giorni scorsi. “Purtroppo il falso scoop inventato da Libero sui ‘migranti che a Lampedusa hanno mangiato cani’ continua a circolare alimentando il pericoloso gioco dei fomentatori d’odio e di chi fa delle crociate anti-immigrazione la propria bandiera di propaganda politica. Credo sia arrivato il momento per il nostro Paese di dotarsi di una seria normativa per fermare le bufale e le fake-news, con sanzioni esemplari non solo per chi le pubblica ma anche per chi contribuisce a ... Leggi su nextquotidiano

