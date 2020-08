Il Psg vuole Cristiano Ronaldo: contatto tra Leonardo e Mendes (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo l'addio di Sarri e l'arrivo di Pirlo, in casa Juventus c'è sempre più incertezza riguardo al futuro. L'ex centrocampista è alla primissima esperienza da allenatore e sedersi sulla panchina bianconera non è certo un inizio semplice. Da vedere anche cosa ne sarà di alcuni giocatori che potrebbero lasciare la rosa juventina.Leonardo vuole Cristiano Ronaldocaption id="attachment 990527" align="alignnone" width="300" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionC'è molta incertezza per quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha mai legato con Sarri e bisognerà vedere quale sarà l'approccio di Andrea Pirlo. Nel frattempo il Psg prova a tentare l'ex stella del Real Madrid. ... Leggi su itasportpress

