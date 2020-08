"Il primo a saltare è Conte". Il big del governo sotto anonimato rivela: premier finito, chi prenderà il suo posto (Di domenica 9 agosto 2020) L'autunno si preannuncia infuocato per la maggioranza. "Tutto può succedere, dopo le elezioni regionali e il referendum. E dietro l'angolo c'è Mario Draghi", è quanto spifferano ai piani alti. Da settembre infatti si potranno presentare situazioni difficilmente gestibili con un risultato, quello delle Regionali, che potrebbe mettere Pd e Cinque Stelle alle strette. Ed è proprio in questo clima che, secondo Il Giornale, si torna a parlare di rimpasto. Un'ipotesi però ampiamente rifiutata da Giuseppe Conte. Il motivo? "Ha capito che, se iniziasse a muovere qualche casella, il primo a saltare sarebbe lui", confida un esponente dell'esecutivo al quotidiano di Alessandro Sallusti. Dello stesso parere anche il capodelegazione dem ... Leggi su liberoquotidiano

