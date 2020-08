Il piromane di Gandria a quanto pare era recidivo (Di domenica 9 agosto 2020) Il 24enne lo scorso febbraio aveva già dato fuoco ad alcune vetture a Menaggio e aveva precedenti penali Leggi su media.tio.ch

GANDRIA - Cinque mesi, quanto è bastato al 24enne P.G.* per «ricascarci», come scrive La Provincia di Como. Il ragazzo, ospite di una struttura assistenziale del Comasco - infatti - è tornato a incend ...Non è la prima volta che gioca col fuoco: il 24enne che nella notte tra venerdì e sabato ha dato fuoco a tre auto e una moto a Gandria, poi fermato dalla Polizia cantonale, avrebbe già dato fuoco a un ...