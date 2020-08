Il Napoli è un cineforum di vecchi film restaurati (Di domenica 9 agosto 2020) “Abbiamo preso il gol e abbiamo dimenticato cosa fare”. Dichiara Mertens e io impazzisco. Una frase, talmente ingenua e impensabile per un professionistiam da sembrare perfino bella, romantica, poetica. Dimenticarsi cosa fare è sublime, certe volte è addirittura necessario. Si usa in letteratura, al cinema “Dobbiamo dimenticare ciò che sappiamo fare e ricominciare da zero”. Nel calcio professionistico non funziona così, non è il calcetto, non ci si può ogni volta dimenticare. Non possiamo rovinare una partita perché prendiamo un gol, forse irregolare, su calcio d’angolo dopo una decina di minuti. O siamo professionisti che giochiamo la Champions League da diversi anni o siamo quelli del calcetto, a quel punto ci vediamo il giovedì sera, affittiamo il campetto, non andiamo dicendo in giro chi siamo, ... Leggi su ilnapolista

giannimontieri : Il Napoli è un cineforum di vecchi film restaurati - su @napolista la mia severa, affettuosa e senza speranza chius… - napolista : Il Napoli è un cineforum di vecchi film restaurati “Abbiamo preso il gol e abbiamo dimenticato cosa fare”. La frase… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cineforum Cineforum gratuito a Procida a Palazzo d'Avalos, l'ex carcere borbonico Napoli da Vivere Sant’Andrea di Conza tra teatro e festa del libro: da Rocio Morales a David Riondino

Pompeo D’Angola, sindaco di Sant’Andrea di Conza, annuncia la 43esima rassegna teatrale di Sant’Andrea e l’ottava edizione della Festa del Libro. Una doppia manifestazione che come di consueto si svol ...

Sant'Andrea di Conza - Cartellone d'agosto all'insegna della tradizione e massima attenzione alle norme anti-covid.

“E’ stato uno sforzo incredibile, ma alla fine siamo riusciti a rinnovare la nostra tradizione culturale, presentando un cartellone ricco ma al tempo stesso compatibile con le esigenze di sicurezza”.

Pompeo D’Angola, sindaco di Sant’Andrea di Conza, annuncia la 43esima rassegna teatrale di Sant’Andrea e l’ottava edizione della Festa del Libro. Una doppia manifestazione che come di consueto si svol ...“E’ stato uno sforzo incredibile, ma alla fine siamo riusciti a rinnovare la nostra tradizione culturale, presentando un cartellone ricco ma al tempo stesso compatibile con le esigenze di sicurezza”.