Il Napoli dà la sensazione di essere alla soglia della propria pensione (Di domenica 9 agosto 2020) Dobbiamo dirlo, per circa un decennio ci siamo molto divertiti. Almeno io, personalmente, moltissimo. Il Napoli è stata l’unica autentica avventura culturale della città che io ricordi in circa quarant’anni di vita. Abbiamo inseguito a lungo il salto di qualità, la capacità di superare noi stessi e gettarci oltre l’ostacolo – quel blocco psicologico che chiamiamo, per assenza di parole, mentalità vincente. Un po’ tutti dicevamo che in città era impossibile. In alcune sere ci siano riusciti, quasi sempre quando abbiamo dimenticato chi eravamo, abbiamo smesso di pensare e lasciato che il pallone ci giocasse con quel minimo di dovuta incoscienza, in barba a tutti gli analisti del settore. Quando abbiamo picconato i nostri valori marmorei, costringendo giocatori troppi sereni a vivere ... Leggi su ilnapolista

