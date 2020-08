Il ministro Gualtieri: "Lavoriamo alla riduzione dell'Irpef" (Di domenica 9 agosto 2020) Non solo bonus. Il cuore del Dl agosto ha misure per lavoro e sviluppo, come la decontribuzione al sud - ‘scelta di portata storica’ - e per le assunzioni o risorse su investimenti degli enti territoriali. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri traccia un bilancio con Repubblica in apertura di prima pagina e fa sapere che si lavora ad una riforma fiscale per una riduzione dell’Irpef: ‘apprezzo il modello tedesco di progressività con aliquota continua, ma niente è ancora deciso’. L’autunno? Accompagnare la ripresa continuando a sostenere l’economia, spiega. “Quella di contrastare i pesanti effetti economici del Covid-19 con un forte intervento anticiclico in deficit - spiega ... Leggi su huffingtonpost

NicolaPorro : Le proiezioni dell’#istat per il 2020 preannunciano una flessione del #PIL pari a – 14,3 %, ma il ministro dell'Eco… - Agenzia_Ansa : #Azzolina: 'Assumeremo oltre 84mila insegnanti a tempo indeterminato. Ho avuto l'ok dal ministro #Gualtieri'… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il ministro Gualtieri: 'Lavoriamo alla riduzione dell'Irpef' - HuffPostItalia : Il ministro Gualtieri: 'Lavoriamo alla riduzione dell'Irpef' - Aragmario7_ : RT @CGTeduAragon: Questo a l'Italia?? -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Gualtieri Governo, il ministro Gualtieri è arrivato al capolinea: cambio in vista all'Economia Il Tempo Dl agosto, Gualtieri: ‘Si punta a lavoro e sviluppo’

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri traccia un bilancio con Repubblica in apertura di prima pagina e fa sapere che si lavora ad una riforma fiscale per una riduzione dell’Irpef: ‘apprezzo il ...

Gualtieri difende il decreto Agosto, ‘Non solo bonus. Questa maggioranza un bene per l’Italia’

Decreto Agosto, Gualtieri: “La misura di decontribuzione per il Sud significa che andiamo oltre l’emergenza Covid”. Il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri difende il decreto Agosto dalle colonne ...

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri traccia un bilancio con Repubblica in apertura di prima pagina e fa sapere che si lavora ad una riforma fiscale per una riduzione dell’Irpef: ‘apprezzo il ...Decreto Agosto, Gualtieri: “La misura di decontribuzione per il Sud significa che andiamo oltre l’emergenza Covid”. Il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri difende il decreto Agosto dalle colonne ...