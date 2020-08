Il messaggio su WhatsApp che blocca lo smartphone (Di domenica 9 agosto 2020) Un nuovo fenomeno che sta danneggiando gli smartphone in tutto il mondo. Alcuni utenti stanno segnalando l’invio di un messaggio su WhatsApp che porta ad un crash dell’applicazione e del dispositivo stesso. L’allarme è stato lanciato dal forum della community di Reddit. Questo attacco in realtà va avanti da più di un anno, ma WhatsApp non riesce ancora a trovare una soluzione. Il messaggio che manda in blocco il dispositivo a dire il vero, non è solo uno. Si tratta di un gruppo di contatti con al proprio interno una serie di caratteri strani. Attenzione a questo messaggio Ma come funziona questo fenomeno, partito dal Brasile? Alcuni utenti inviano una combinazione di caratteri che, appena vengono ricevuti dal destinatario, gli mandano ... Leggi su quotidianpost

