Il Grande Gatsby: il film con Leonardo DiCaprio stasera su Iris (Di domenica 9 agosto 2020) Appuntamento con Leonardo DiCaprio, stasera su Iris alle 21:00, e con Il Grande Gatsby, il film diretto nel 2013 da Baz Luhrmann. stasera su Iris, alle 21:00, va in onda Il Grande Gatsby, film diretto nel 2013 da Baz Luhrmann e interpretato da Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan e Tobey Maguire, quarta trasposizione sul Grande schermo dell'omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald. Nick Carraway, un giovane del Midwest trasferitosi a Long Island, è affascinato dal misterioso passato e dallo stile di vita eccessivo del suo padrone di casa, il ricco Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio). ... Leggi su movieplayer

ItsFearless : Se a qualcuno interessa, vi segnalo stasera su Iris “il grande Gatsby” di Baz Luhrmann ?????? - FIDELIIVS : RT @DiCaprioItalia: ?? Vi ricordo l'appuntamento di stasera (domenica 09 Agosto 2020), con 'IL GRANDE GATSBY', alle ore 21:00, su Iris. In… - Leonard94981756 : RT @DiCaprioItalia: ?? Vi ricordo l'appuntamento di stasera (domenica 09 Agosto 2020), con 'IL GRANDE GATSBY', alle ore 21:00, su Iris. In… - DiCaprioItalia : ?? Vi ricordo l'appuntamento di stasera (domenica 09 Agosto 2020), con 'IL GRANDE GATSBY', alle ore 21:00, su Iris.… - sonegocentrique : MA COSA HANNO DETTO SUL GRANDE GATSBY MA QUALCUNO L'HA LETTO STO LIBRO??? #after -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Gatsby

Corriere della Sera

Appuntamento con Leonardo DiCaprio, stasera su Iris alle 21:00, e con Il Grande Gatsby, il film diretto nel 2013 da Baz Luhrmann. Stasera su Iris, alle 21:00, va in onda Il Grande Gatsby, film diretto ...Per la prima serata in tv, domenica 9 agosto su RaiUno alle 20.30 verrà riproposta l’Intervista di Fabio Fazio a Franca Valeri a ricordo di questa grande attrice, scomparsa proprio questa mattina. A s ...