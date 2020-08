Il governo impugna la legge del cemento sulle coste della Sardegna (Di domenica 9 agosto 2020) La legge del cemento sulle coste della Sardegna, appena varata dalla giunta azionista-leghista di Solinas, verrà impugnata dal governo davanti alla Corte Costituzionale. Lo scrive oggi Il Fatto Quotidiano: La “Scempia-coste” è illegittima e va fermata. Il governo ha impugnato davanti alla Corte costituzionale il testo della legge 21 promulgato il 13 luglio dal Consiglio regionale sardo:“Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale”, con cui la maggioranza sardo-leghista di Christian Solinas voleva neutralizzare il Ppr Soru avocando a sé il potere decisionale esclusivo sulla disciplina ... Leggi su nextquotidiano

