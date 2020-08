Il dubbio dei soccorritori: “Forse stiamo cercando Gioele nel posto sbagliato” (Di domenica 9 agosto 2020) Nessuna traccia del bambino scomparso con la madre Viviana trovata morta sabato sera. Anche il padre partecipa alle ricerche. L’accusa della sorella di Mondello: soccorsi partiti in ritardo Leggi su lastampa

GRETA1SGARBO : RT @giobandnere: Tagliare i parlamentari vuol dire facilitare ancor più il controllo del Parlamento da parte dei poteri forti. Non siete co… - mariamacina : RT @peppe_giord: Sarà vero? Sarà falso? Sara Ferguson? Nel dubbio #IoVotoNO comunque al #TaglioDellaDemocrazia. Ancora una volta si dimostr… - mariavenera2 : RT @peppe_giord: Sarà vero? Sarà falso? Sara Ferguson? Nel dubbio #IoVotoNO comunque al #TaglioDellaDemocrazia. Ancora una volta si dimostr… - annaros70527446 : @InOndaLa7 due inutili e faziosi conduttori della 7 TelesececParenzo organizzano un processo a Salvini e chib fann… - loveasachild : RT @giobandnere: Tagliare i parlamentari vuol dire facilitare ancor più il controllo del Parlamento da parte dei poteri forti. Non siete co… -

Ultime Notizie dalla rete : dubbio dei

Il Secolo XIX

Gentilissima redazione,il giorno 6 agosto a mezzanotte è stata chiusa la procedura per l’inserimento nelle cosiddette GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. Dette graduatorie, per la prima ...Non finiscono in terapia intensiva, ma sono nei radar del virus. Di quello di oggi, due punto zero, meno invasivo ma più subdolo. I ragazzi ballano senza mascherina, vanno in Croazia e tornano positiv ...