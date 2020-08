Il Covid spaventa Maradona: sorella positiva al tampone (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ore tese in casa Maradona. La sorella del Pibe de Oro, Kitty, è positiva al coronavirus. La leggenda del Napoli, attualmente allenatore del Gimnasia La Plata, è stato messo in sicurezza dal suo entourage. Nonostante ciò pare che l’ex campione argentino negli ultimi tempi non è stato a contatto con la sorella che al momento sta bene e risulta asintomatica. Mentre, nella giornata di domani, Diego si sottoporrà al tampone per verificare il suo stato di salute. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

