Il bollettino della Regione Lombardia sul Coronavirus oggi 9 agosto (Di domenica 9 agosto 2020) La situazione dei nuovi positivi al Coronavirus oggi in Lombardia secondo il bollettino della Regione: oggi 71 nuovi casi e un decesso Anche oggi tra i 13 casi della provincia di Mantova ci sono positivi provenienti dal focolaio dell’azienda agricola Francescon di Rodigo. Tra i 71 positivi il bollettino specifica che 12 sono debolmente positivi e 3 scoperti in seguito a test sierologici. I tamponi effettuati 6.494, per un totale complessivo di 1.365.366. Aumentano di 29 unità i guariti dimessi, mentre rimangono stabili i ricoverati in terapia intensiva che sono nove. Scendono invece a 155 gli ospedalizzati Covid per un totale di 155. Per quanto riguarda i nuovi casi di Coronavirus ... Leggi su nextquotidiano

