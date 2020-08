Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia (Di domenica 9 agosto 2020) I dati della Protezione Civile sulla situazione dei contagi da Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 463 nuovi positivi mentre i morti sono soltanto due. Sono 45 i ricoverati in terapia intensiva mentre i ricoverati con sintomi sono 763 (otto in meno di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 12455 persone mentre gli attualmente positivi sono 13263. I tamponi effettuati sono 37637. Le regioni a zero contagi sono Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Sono 151 i dimessi o guariti. Per quanto riguarda il riparto regionale, Ci sono 38 nuovi contagi da Coronavirus SARS-COV-2 oggi nel Lazio. Di questi ventidue sono casi di importazione: otto i casi di rientro dalla ... Leggi su nextquotidiano

bicidiario : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #9Agosto. #SaluteLazio - _mau_ra : RT @RaiNews: #covid19 i dati del ministero della salute - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#EmiliaRomagna e della #Sicilia #Coronavirus #Covid_19 - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #9Agosto. #SaluteLazio - carloalberto52 : Secondo il bollettino del ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore registrati 463 nuovi casi di coronav… -