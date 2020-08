Il belga Van Aert vince la Milano-Sanremo 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo le Strade Bianche il belga Vout Van Aert (Team Jumbo-Vismara) si aggiudica anche la Milano-Sanremo battendo in volata Julien Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep). Dietro di loro, a soli due secondi, il gruppetto degli inseguitori guidato da Micheal Matthews (Sunweb) e Giacomo Nizzolo (Ntt), quinto e primo degli italiani. Strade Bianche 2020: altimetria, percorso e favoriti della 14esima edizione La cronaca della Milano-Sanremo La corsa è caratterizzata fin dall’inizio da una lunghissima fuga di sette corridori: Mattia Bais, Manuele Boaro, Alessandro Tonelli, Fabio Mazzucco, Damiano Cima, Hector Carretero e Marco Frapporti. Il vantaggio da loro accumulato arriva fino a sei minuti e mezzo, ma vengono ripresi a 40 km dal traguardo. Poco dopo, ... Leggi su sport.periodicodaily

