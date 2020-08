Ibra-Milan, si avvicina la fumata bianca: le parti hanno cambiato le carte in tavola | Calcio (Di domenica 9 agosto 2020) Del resto proprio nei giorni scorsi Boban alla Gazzetta aveva rivelato: 'Avevo chiesto a febbraio di rinnovare il suo contratto perché avevamo con lui un gentlemen agreement: il patto era che, se non ... Leggi su sportevai

DiMarzio : #Milan-#Ibra, sempre più fiducia: si lavora ad un anno di contratto - acmilan : ?? Ibra vs Van Basten? Let the challenge begin! ?? Vota il gol più bello di #MilanCagliari su… - SkySport : ?? IBRA SFASCIA LA PORTA ?? ? Lo svedese è il giocatore più anziano (38 anni e 302 giorni) nella storia della Serie A… - PianetaMilan : .@RenzoRosso: '@Ibra_official ha doti pazzesche, un carisma incredibile' - @acmilan #ACMilan #Milan #weareacmilan… - milansette : ESCLUSIVA MN - Dalla Svezia, Fallahi: “Al Milan è tornato il vero Ibra. Nessuno vuole che finisca... -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra Milan Calciomercato Milan, Ibra verso il rinnovo: ecco chi gli farà da riserva MilanNews24.com Boban: “Milan, rifarei tutto uguale"

Zvonimir Boban, ex CEO del Milan, è tornato a parlare a La Gazzetta dello Sport. “Se rifarei tutto? Assolutamente sì, non potevo rischiare di vedere nello specchio uno sconosciuto con la mia faccia. P ...

Rangnick-Pirlo, tutta la differenza del mondo tra Milan e Juve. E Boban aveva ragione

Presentazione in pompa magna, prima pagina sulla Gazzetta e investitura addirittura per mano del presidente. Oggettivamente mi sembrava davvero troppo per un se ...

Zvonimir Boban, ex CEO del Milan, è tornato a parlare a La Gazzetta dello Sport. “Se rifarei tutto? Assolutamente sì, non potevo rischiare di vedere nello specchio uno sconosciuto con la mia faccia. P ...Presentazione in pompa magna, prima pagina sulla Gazzetta e investitura addirittura per mano del presidente. Oggettivamente mi sembrava davvero troppo per un se ...