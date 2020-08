I familiari delle vittime del Covid chiedono giustizia. Il Comitato: “Pubblicare tutti i verbali per accertare le responsabilità” (Di domenica 9 agosto 2020) Pubblicare tutti i verbali per accertare le responsabilità sugli errori commessi durante la pandemia da Covid-19. Lo chiede il Comitato “Noi Denunceremo”, che nelle scorse settimane presentò in Procura, a Bergamo, le denunce dei familiari delle vittime. E lo fa il giorno dopo la diffusione da parte della Fondazione Einaudi di cinque verbali del Comitato tecnico-scientifico e nello stesso giorno in cui è stato reso noto il contenuto del verbale del 3 di marzo che riguarda proprio la zona rossa tra Nembro e Alzano Lombardo. “Come bergamasca mi sento offesa perché non ci sono trasparenza e chiarezza per chi ha vissuto una guerra di questo genere: è una questione di ... Leggi su lanotiziagiornale

6000sardine : Giovanni #toti è il #Pinocchio del #ModelloGenova Ha speso decine di migliaia di euro per capitalizzare a livello… - Pontifex_it : Preghiamo per le vittime delle esplosioni a Beirut e per i loro familiari; e preghiamo per il Libano, perché, con l… - Quirinale : #Genova, il Presidente #Mattarella incontra i familiari delle vittime del #PonteMorandi : “la vicinanza della Repub… - SenatoreF : RT @SenatoreF: #fusaro Vergognati ....rispetto x chi ha perso familiari #coronavirus ... a smontare le tue idiozie ..c'è il ritorno del vir… - MarceVann : RT @LaNotiziaTweet: I familiari delle vittime del Covid chiedono giustizia. Il Comitato: “Pubblicare tutti i verbali per accertare le respo… -

Ultime Notizie dalla rete : familiari delle Castellaneta: familiari delle vittime del crollo, lamentati ritardi nella ripartizione del risarcimento Noi Notizie Coronavirus, 15 positivi al centro migranti di Enna: la struttura rimane blindata

Salgono a 15 i positivi al centro di accoglienza migranti di Pergusa, a Enna. Ospiti e operatori erano stati sottoposti al tampone dopo che il 6 agosto un ospite che accusava lievi sintomi era stato r ...

Cadavere Caronia, il marito ha riconosciuto la fede di Viviana: nessuna traccia di Gioele

Fine delle speranze. Il marito di Viviana Parisi, la dj 43 scomparsa da lunedì scorso da Caronia (Messina) avrebbe riconosciuto la fede della moglie, ma anche dei vestiti e le scarpe. Ma gli inquirent ...

Salgono a 15 i positivi al centro di accoglienza migranti di Pergusa, a Enna. Ospiti e operatori erano stati sottoposti al tampone dopo che il 6 agosto un ospite che accusava lievi sintomi era stato r ...Fine delle speranze. Il marito di Viviana Parisi, la dj 43 scomparsa da lunedì scorso da Caronia (Messina) avrebbe riconosciuto la fede della moglie, ma anche dei vestiti e le scarpe. Ma gli inquirent ...